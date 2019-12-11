  • Жесткий интенсив и особая атмосфера. Как прошел форум для предпринимателей «Мой бизнес»

    11 декабря 2019, 16:45

    Алина Трофимова, Владислав Гурджи

    Большой форум для предпринимателей «Мой бизнес» провели сегодня на ВТБ Арене.

    Ледовая площадка ВТБ Арены сегодня стала концертным залом. Там, по словам организаторов, собралось около 11 тысяч бизнесменов и начинающих предпринимателей, чтобы принять участие в форуме «Мой бизнес». На протяжении шести часов их ждал жесткий интенсив: лекции об истории успеха, мотивации и продвижении своего бренда. Спикеры — гуру отрасли. В старт-листе числились российские и зарубежные бизнесмены.

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    «Я когда-то сам нашел идею для своего бизнеса на таком мероприятии. И выступление сегодня сделал такое же, как тогда услышал. И поделился своими инвестициями: какие тренды, какие идеи заставляют сейчас меня действовать. Атмосфера здесь особенная, и она мне нравится. Почему-то на мероприятиях „Мой бизнес“ удается создать что-то вот такое», — сказал спикер форума «Мой бизнес» Оскар Хартман.

    Жесткий интенсив и особая атмосфера. Как прошел форум для предпринимателей «Мой бизнес» | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    По словам самих предпринимателей, сейчас делать бизнес в России стало значительно удобнее. Страна поднялась на сто позиций в топе экономических свобод и преференций Doing Business. Преимуществами московского региона для коммерсантов являются эффективно работающие особые экономические зоны, финансовые и налоговые льготы, а также универсальные центры получения государственных услуг для юридических лиц «Мой бизнес».