Жертвам банковских мошенников решили возвращать деньги

Банк России предложил возвращать деньги пострадавшим от рук мошенников. Речь идет о неустановленной пока обязательной сумме, которую должен будет вернуть банк, написал РБК.

Точная методика расчета этой сумы сейчас неизвестна, равно как и другие особенности предложенного законопроекта. Письмо о нем ЦБ разослал представителям банковского рынка — в Росбанке и Альфа-банке уже подтвердили получение информации.

Согласно новой инициативе, жертва мошеннической операции должна будет сообщить банку о ней не позднее, чем на следующий день. После этого организация обязана будет вернуть своему клиенту некую фиксированную сумму. При этом банки, в которых схемы по предотвращению хищений налажены не лучшим образом, обяжут возместить ущерб в полном объеме.

Момент, когда клиент сам переводит деньги мошеннику, пока не уточнен. Сейчас банк должен возвращать средства только в том случае, когда они пропали без вины владельца счета. Также Банк России хочет оставить банкам право на списание средств только через два дня и обязать проверять сделки на признаки правонарушений.