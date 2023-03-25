Деньги 25 марта 2023, 15:14 Женщины оказались кормильцами в 10% российских семей «Сравни»: 10% российских семей обеспечивают женщины Unsplash

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В 31% российских семей муж и жена делят расходы примерно поровну, в 16% случаев роль кормильца берет на себя мужчина, а еще в 10% — женщина. Таковы результаты исследование сервиса «Сравни», оказавшиеся в распоряжении РИА «Новости».

Треть опрошенных признались, что живут одни и сами себя обеспечивают, а за 12% платят родители.

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Аналитики также выяснили, как россияне действуют, если денег не хватает. Свыше 60% просто отказываются от лишних трат, 25% влезают в кредиты, а 10% берут в долг у друзей.

Более трети опрошенных стремятся к тому, чтобы их доходы увеличивались от года к году. Притом 46% считают, что доход очень сложно спланировать: на него влияет слишком много факторов.

Половина участников исследования признались, что им часто не хватает средств до зарплаты, у 25% такое случается крайне редко, у 14% такое бывало несколько раз, а 12% не сталкивались с подобной ситуацией вовсе.

Около 60% знают точную сумму своих кредитных обязательств, 18% не знают ее вовсе, остальным известна примерная сумма.

В исследовании участвовали 1,2 тысячи россиян.