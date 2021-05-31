Жена брянского губернатора Богомаза за год заработала в 180 раз больше, чем он
Супруга губернатора Брянской области Александра Богомаза за 2020 год заработала более 978 миллионов рублей. Сам же Богомаз заработал только 5,4 миллиона рублей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на декларации о доходах главы региона.
Брянский губернатор в 2020 году заработал на 500 тысяч рублей больше, чем годом ранее. В собственности у Богомаза — два жилых дома, три приусадебных участка и квартира на 112 квадратных метров.
Жена главы региона Ольга Богомаз является главой крестьянского фермерского хозяйства «Богомаз». За прошедший год доход его супруги превысил 978 миллионов рублей. Но в 2019 году она заработала на 400 миллионов больше, что обеспечило ей тогда третье место в рейтинге богатейших жен госслужащих по версии Forbes Woman.
Жена Богомаза и двое их сыновей руководят одним из самых крупных в России картофелеводческих хозяйств. Они начали свой бизнес в 1998 году, когда в их распоряжении имела лишь один гектар земли. Через 12 лет предприятие стало лидером в России по валовому производству картофеля.
Богомаз стал врио губернатора Брянской области в сентябре 2014 года. На эту должность его назначил президент России Владимир Путин. В 2015 году Богомаз выиграл выборы и был избран главой региона. В 2020 году Богомаз снова победил на выборах с большим отрывом от всех оппонентов.