Железнодорожные тарифы в России вырастут на 8,1% в 2023 году | 360°

03 ноября 2022, 21:49
Железнодорожные тарифы в России вырастут на 8,1% в 2023 году
ФАС: железнодорожные тарифы в России проиндексируют на 8,1% в 2023 году
Тарифы на перевозку пассажиров по железной дороге в плацкартных и общих вагонах вырастут с 1 января 2023 года на 8,1%, об этом говорится в пояснительной записке к проекту приказа ФАС на сайте правовой информации.
В документе указывается, что в 2024–2025 годах индексация составит 4%. Данная мера позволит железнодорожным компаниям обновить подвижной состав. Пассажиров предупредили об изменении тарифов, сборов и платы за перевозку в поездках дальнего и пригородного следования.
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В ФАС пояснили ТАСС, что речь идет о предельных тарифах. Перевозчики смогут предоставлять клиентам скидки на проезд, чтобы сохранить доступность предоставляемых населению услуг. В экспертном сообществе полагают — индексация тарифов необходима из-за сильного износа железнодорожных вагонов.
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Ранее сообщалось об изменении расписания электропоездов Московской железной дороги (МЖД) в ноябре из-за строительства новой инфраструктуры для организации перевозок.
РЖД
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