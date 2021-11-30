Желание свернуть льготную ипотеку объяснили закредитованностью людей

Льготная ипотека в России работает в регионах, но программу придется сворачивать, учитывая высокую закредитованность населения и ее неактуальность для крупных городов. Об этом «360» сообщил ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Льготная программа перестала быть актуальной для Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов после того, как в июле 2020 года лимит по ипотеке понизили до трех миллионов рублей. Для того чтобы купить квартиру в мегаполисе, этой суммы недостаточно, отметил Ракута. Он напомнил, что в Москве средняя однокомнатная квартира на сегодняшний день стоит в три раза дороже.

Программа фактически осталась актуальна только для регионов, констатировал собеседник «360».

«По факту льготную ипотеку сохранили именно для регионов, где стоимость квадратного метра существенно ниже, и тем самым потенциальных клиентов и застройщиков можно было поддержать», — объяснил Ракута.

Отказ от льготной ипотеки, по мнению эксперта, связан с ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ, а также с большой закредитованностью населения. И на фоне отчетов о рекордных выдачах ипотеки за 2020 год застройщики говорили о рекордных доходах, отметил Ракута.

«Если отменят льготную ипотеку, останутся только базовые ставки. А они существенно выросли, потому что подняли ключевую ставку», — подчеркнул брокер.

В тех же регионах ипотека станет дороже. Тогда нужно будет либо увеличить срок кредита, чтобы платеж был меньше, либо искать новостройку и застройщика, который работает с определенным банком по каким-то субсидированным условиям. Ракута указал на то, что все это, несомненно, отразится на спросе.

«В регионах она работает, застройщики ею пользуются, и, видимо, сейчас уже есть определенный потолок, когда люди набрали кредитов. И в какой-то момент нужно сворачивать программу, дабы не создавать ипотечный пузырь», — заключил эксперт.

С предложением не продлевать льготную ипотеку ранее выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.