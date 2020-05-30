Жалобу работников интерната на невыплату надбавок проверят в Ингушетии

Ранее в соцсетях появилось видео с обращением сотрудников Пседахского психоневрологического дома-интерната к президенту России. Они попросила Владимира Путина решить вопрос с получением надбавок.

В региональном СУ СК сообщили, что «следователем следственного отдела по городу Малгобек проводится доследственная проверка» по данному факту. Также проверку организовала прокуратура Ингушетии.

Министерство труда республики уточнило, что сотрудникам интерната не полагаются выплату, так как организацию не переводили в режим временной изоляции.

Ранее главврача больницы № 3 в Козельске Калужской области уволили из-за некорректно выплаченных надбавок медикам, работающим с коронавирусными пациентами. СМИ писали, что такие выплаты у некоторых работников составляли 27 рублей за месяц.