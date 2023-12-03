Деньги 03 декабря 2023, 00:32 «Зелушка превратится в тыкву». Захарова высмеяла прогнозы Кирби по Украине Захарова с иронией ответила на слова Кирби о сложностях с поддержкой Украины Телеканал «360»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала высказывание координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о поддержке Украины. Дипломат опубликовала свой вопрос в Telegram-канале.

Кирби на брифинге для журналистов накануне сказал, что у США есть время до конца года, прежде чем станет слишком трудно поддерживать Украину. Политик констатировал, что конец года уже скоро.

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«Часы пробьют полночь, и Зелушка превратится в тыкву?» — задала вопрос Захарова.

Голосование в сенате по финансированию Украины состоится не раньше 11 декабря. Из-за разногласий его могут перенести на более поздний срок.

В Европе Украину назвали «бездонной бочкой». Направленная Западом помощь исчезает бесследно, не принося результата. Депутат бундестага Сара Вагенкнехт раскритиковала внешнюю политику и заявила, что деньги налогоплательщиков идут не на помощь немецким бедным детям, а на финансирование ВСУ.