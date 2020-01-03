    03 января 2020, 21:47

    Зеленский задекларировал $210 тысяч дохода от «Квартала 95»

    Кирилл Фролов

    За 2019 год президент Украины Владимир Зеленский заработал более 210 тысяч долларов благодаря сотрудничеству со студией «Квартал 95». Это следует из декларации, опубликованной Национальным агентством по противодействию коррупции.
    Зеленский задекларировал $210 тысяч дохода от «Квартала 95»

    В декабре 2019 года политик получил от основанной им студии «Квартал 95» роялти в размере 4,8 миллиона гривен (205,9 тысячи долларов по действующему курсу). Еще 104 тысячи гривен (4,3 тысячи долларов) поступили в качестве компенсации за то, что торговую марку студии использовали третьи лица, говорится в декларации.

    «Квартал 95» занимается производством фильмов, сериалов и телепередач. После избрания Зеленского президентом Украины 20 мая 2019 года совладелец студии Борис Шефир говорил, что политик не будет получать зарплату в «Квартале 95», пока находится на посту главы государства.

    При этом отмечалось, что Зеленский получит отчисления за продукты, созданные компанией в предыдущие годы. Сам он после избрания вышел из бизнеса, передав долю в студии деловым партнерам.

    Опубликованная декларация касается только доходов Зеленского от студии «Квартал 95».

    В августе 2019 года управделами президента Украины сообщило, что зарплата Владимира Зеленского составляет 28 тысяч гривен (72 тысячи рублей) в месяц до вычета налогов. Каких-либо надбавок или премий украинскому президенту «не установлено», добавили в ведомстве.