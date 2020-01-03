Зеленский задекларировал $210 тысяч дохода от «Квартала 95»

В декабре 2019 года политик получил от основанной им студии «Квартал 95» роялти в размере 4,8 миллиона гривен (205,9 тысячи долларов по действующему курсу). Еще 104 тысячи гривен (4,3 тысячи долларов) поступили в качестве компенсации за то, что торговую марку студии использовали третьи лица, говорится в декларации.

«Квартал 95» занимается производством фильмов, сериалов и телепередач. После избрания Зеленского президентом Украины 20 мая 2019 года совладелец студии Борис Шефир говорил, что политик не будет получать зарплату в «Квартале 95», пока находится на посту главы государства.

При этом отмечалось, что Зеленский получит отчисления за продукты, созданные компанией в предыдущие годы. Сам он после избрания вышел из бизнеса, передав долю в студии деловым партнерам.

Опубликованная декларация касается только доходов Зеленского от студии «Квартал 95».

В августе 2019 года управделами президента Украины сообщило, что зарплата Владимира Зеленского составляет 28 тысяч гривен (72 тысячи рублей) в месяц до вычета налогов. Каких-либо надбавок или премий украинскому президенту «не установлено», добавили в ведомстве.