Зеленский утвердил бюджет Украины на 2020 год

По информации издания, госбюджет Украины на будущий год является дефицитным. Показатель составляет 2,09% от ВВП. Предполагается, что заложенная инфляция окажется на уровне 5,5%, а рост экономики — на уровне 3,7%.

Рост ВВП не в полной мере совпадает с программой правительства.

Минимальную заработную плату украинцев увеличат на 550 гривен. Теперь она составит 4,723 тысячи гривен, это 12,6 тысячи рублей. Прожиточный минимум в 2020 году — 2,189 гривен, около шести тысяч рублей.

Также власти Украины планируют взять заем порядка 15 миллиардов долларов. Из них 4,8 миллиарда — на внешнем рынке.