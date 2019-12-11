  • Зеленский утвердил бюджет Украины на 2020 год

    11 декабря 2019, 16:15

    Ольга Ситникова

    Верховная рада приняла государственный бюджет на 2020 год. Украинский лидер Владимир Зеленский подписал документ. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на официальный сайт парламента Незалежной.

    По информации издания, госбюджет Украины на будущий год является дефицитным. Показатель составляет 2,09% от ВВП. Предполагается, что заложенная инфляция окажется на уровне 5,5%, а рост экономики — на уровне 3,7%.

    Рост ВВП не в полной мере совпадает с программой правительства.

    Минимальную заработную плату украинцев увеличат на 550 гривен. Теперь она составит 4,723 тысячи гривен, это 12,6 тысячи рублей. Прожиточный минимум в 2020 году — 2,189 гривен, около шести тысяч рублей.

    Также власти Украины планируют взять заем порядка 15 миллиардов долларов. Из них 4,8 миллиарда — на внешнем рынке.