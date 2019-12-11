Зеленский утвердил бюджет Украины на 2020 год
Верховная рада приняла государственный бюджет на 2020 год. Украинский лидер Владимир Зеленский подписал документ. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на официальный сайт парламента Незалежной.
По информации издания, госбюджет Украины на будущий год является дефицитным. Показатель составляет 2,09% от ВВП. Предполагается, что заложенная инфляция окажется на уровне 5,5%, а рост экономики — на уровне 3,7%.
Рост ВВП не в полной мере совпадает с программой правительства.
Минимальную заработную плату украинцев увеличат на 550 гривен. Теперь она составит 4,723 тысячи гривен, это 12,6 тысячи рублей. Прожиточный минимум в 2020 году — 2,189 гривен, около шести тысяч рублей.
Также власти Украины планируют взять заем порядка 15 миллиардов долларов. Из них 4,8 миллиарда — на внешнем рынке.