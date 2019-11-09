  • Зеленский назвал Украину стартапом

    09 ноября 2019, 02:49

    Кирилл Фролов

    Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою страну «одним из самых привлекательных стартапов» на Земле. При этом за годы независимости, по его словам, республика превратилась в «экономического андердога» — аутсайдера (underdog дословно — это «собака, побежденная в драке»), сообщил «Интерфакс».
    Зеленский назвал Украину стартапом

    «Вы находитесь в феноменальной стране. Это один из наиболее интересных и привлекательных стартапов на планете Земля. Да, 28 лет имитировали важные реформы, строили теневую непрозрачную систему. В результате Украина стала своеобразным экономическим андердогом», — сказал Зеленский на открытии Международного экономического форума в Киеве.

    Зеленский рассказал, чем мир обязан украинцам

    Подробнее

    По его словам, новая украинская власть добивается того, чтобы в стране для всех действовали единые правила. Также среди задач значится «очистка судебной системы», преодоление коррупции, реформа образования и «диджитализация процессов».

    Глава государства добавил, что «Украина — это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом» для всего мира.