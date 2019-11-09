Зеленский назвал Украину стартапом

«Вы находитесь в феноменальной стране. Это один из наиболее интересных и привлекательных стартапов на планете Земля. Да, 28 лет имитировали важные реформы, строили теневую непрозрачную систему. В результате Украина стала своеобразным экономическим андердогом», — сказал Зеленский на открытии Международного экономического форума в Киеве.

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По его словам, новая украинская власть добивается того, чтобы в стране для всех действовали единые правила. Также среди задач значится «очистка судебной системы», преодоление коррупции, реформа образования и «диджитализация процессов».

Глава государства добавил, что «Украина — это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом» для всего мира.