Он отметил что, переговоры были полезными и продуктивными, несмотря на то, что сначала он «не был в восторге» от перспективы обсуждения вопросов транзита газа и выполнения вердикта Стокгольмского арбитража в «нормандском формате».

По данным РИА ФАН, Витренко отметил, что переговоры были напряженными, однако Владимир Зеленский твердо занял свою позицию.

«Но президент Украины был жестким», — заявил он.

В понедельник прошли переговоры между украинским и российским лидерами. Встреча состоялась в рамках саммита глав Франции, Германии, России и Украины. Президент Украины по окончании саммита заявил, что вопрос «удалось разблокировать» и теперь будут обсуждаться различные детали. В частности, по словам Зеленского, удалось решить вопрос о компенсации трех миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража — Киев согласился получить ее газом, сообщило РИА ФАН.