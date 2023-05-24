Деньги 24 мая 2023, 10:57 Заводы Segezha Packaging по производству упаковки продали за один евро Компания Segezha Group продала семь заводов в Европе за один евро и долги на 100 млн евро «ВКонтакте»

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Семь заводов Segezha Packaging по производству бумажной упаковки в Европе продали чуть более чем за 100 миллионов евро. Стоимость самой сделки составила один евро, остальное пришлось на долги, объявил на брифинге президент Segezha Group Михаил Шамолин. Его процитировал РБК.

«Сделка была совершена примерно за один евро, но с долгом в 100 миллионов евро, который остался у Segezha Packaging перед Сегежским ЦБК», — сказал он.

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Заводы в Германии, Нидерландах, Дании, Чехии, Италии, Турции и Румынии вошли в состав группы в 2014 году и выпускали около 700 миллионов бумажных мешков в год, что равнялось примерно половине такого же производства остальной Segezha Group. Михаил Шамолин сказал, что фактически дочернюю компанию передали за 100 миллионов евро, то есть по рыночной на момент введения антироссийских санкций цене.

Он назвал продажу единственным способом сохранить бизнес в рабочем состоянии, потому что запрет на импорт лесопромышленной продукции вошел в пятый пакет санкций Евросоюза. Заводы не могли получать сырье из России, закупать его в Европе и продавать продукцию.

Из России ушел международный сервис заказа такси InDrive. Его бывшее подразделение заработало под названием Drivee.