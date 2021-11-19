Повышение прожиточного минимума затронет 16 миллионов россиян

В России повышение прожиточного минимума и зависящих от него выплат коснется 16 миллионов жителей страны. Еще три миллиона человек, занятых в экономике, ощутят рост минимального размера оплаты труда.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что индексация прожиточного минимума влияет практически на все социальные пособия. Речь идет о детских выплатах, федеральных и региональных доплатах к пенсии, а также страховых выплат по больничным листам, уточнил ТАСС.

«В общем повышение этих выплат затронет порядка 16 миллиона наших граждан. Повышение МРОТ также затронет заработные платы работников бюджетного и внебюджетного секторов экономики», — подчеркнула Голикова, добавив, что к последней категории относятся порядка трех миллионов россиян.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил увеличить прожиточный минимум на 2022 год на 8,6%. Он будет равняться 12 654 рублям. Запланированный рост показателя на 2,5% глава государства назвал недостаточным, поскольку он значительно отстает от уровня инфляции.