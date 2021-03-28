Затор в Суэцком канале сыграет на руку российской экономике

Простой судов в заблокированном Суэцком канале может положительно сказаться на российской экономике. Это связано с тем, что сейчас там заперты некоторые конкуренты, которые поставляют нефть.

Об этом Ura.ru рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Он подчеркнул, что Россия практически не пользовалась этим каналом для перевозки грузов, поэтому не потеряла путь для поставок. При этом из-за перекрытия Суэцкого канала арабская и ближневосточная нефть перестала поступать в Европу — ее нужно чем-то заменить.

«Поэтому сейчас очень большой дополнительный спрос на российскую нефть Urals. И нефть в принципе возрастает в цене, как мы видим. Если бы не было истории с Суэцким каналом, я думаю, сейчас стоимость нефти была бы в коридоре от 55 до 60 (долларов за баррель — прим. ред.). Мы в этом плане заработали, чем выше цены, тем больше доходы бюджета», — отметил он.

Юшков уточнил, что похожая ситуация сложилась и с поставками сжиженного природного газа. Его везли этим маршрутом в Европу из Катара. Сейчас поставок нет, и европейцам нужно найти другой источник газа — они уже закупили СПГ у Газпрома через газопроводы. За счет блокировки канала также поднялась цена на газ

Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов также считает, что России никак не угрожает простой судов в Суэцком канале. Он подчеркнул, что в этой ситуация страна сможет найти определенные плюсы, но их эффект не продлится долго и окажется довольно локальным.