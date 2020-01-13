    13 января 2020, 17:01

    Заслуженный учитель рассказал о подводных камнях новой системы оплаты труда

    Ирина Нагайникова

    Заслуженный учитель России Евгений Ямбург рассказал, почему единая модель оплаты труда педагогов может оказаться не продуктивной. Об этом сообщило ИА НСН.

    Правительство России готовит поправки в Трудовой кодекс. В частности, они коснутся формирования зарплат учителей.

    По словам Министра просвещения Ольги Васильевой, зарплаты педагогов в некоторых регионах остаются очень низкими из-за того, что вопрос об окладах, надбавках и премиях решается на местах, то есть в субъектах и муниципалитетах. Рекомендации министерства при этом не учитываются.

    Васильева рассказала, что в новой системе 70% фонда оплаты труда учителей будут уходить на оклады за одну ставку, то есть 18 уроков в неделю. На надбавки же пойдут оставшиеся 30% средств.

    Заслуженный учитель РФ, директор центра образования № 109 города Москвы Евгений Ямбург обратил внимание на разницу между уровнем зарплат учителей в крупных городах и субъектах РФ.

    «Тут есть подводные камни. Ну, во-первых, это соотношение „справедливо“ и „правильно“. <…> Дело в том, что по существующему законодательству оплата бюджетников является полномочием субъектов Российской Федерации. То есть, в каждом субъекте они сами это делают. И должен вам сказать, что поскольку в майских указах президента было о том, что заработная плата должна быть не ниже, чем средняя оплата в регионе, то здесь разнобой огромный, потому что во всех регионах разная средняя оплата труда. И поэтому, скажем, в крупных городах, в регионах-донорах это одна зарплата, но в других регионах она может быть в несколько раз ниже, чем, скажем, в Москве, в Санкт-Петербурге», — объяснил Ямбург.

    «Во-вторых, надо сказать, что там хитро было сказано в этих указах о том, что не ставка учителя, а зарплата имеется в виду. А к чему это по сути дела привело? <…> Для этого приходилось учителям давать 25, 30, 35 часов, что, конечно, влияет на качество очень серьезно. Поэтому вопрос не только в соотношении 30% и 70%, а в том, что один и тот же труд в разных регионах оплачивается по-разному. И тут потребуется очень много изменений. Не только в кодексе трудовом, но и в законодательстве, и в том, что называется Бюджетный кодекс. Потому что пока это все-таки полномочия субъектов Российской Федерации», — заключил педагог.