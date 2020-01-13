Заслуженный учитель рассказал о подводных камнях новой системы оплаты труда

Правительство России готовит поправки в Трудовой кодекс. В частности, они коснутся формирования зарплат учителей.

По словам Министра просвещения Ольги Васильевой, зарплаты педагогов в некоторых регионах остаются очень низкими из-за того, что вопрос об окладах, надбавках и премиях решается на местах, то есть в субъектах и муниципалитетах. Рекомендации министерства при этом не учитываются.

Васильева рассказала, что в новой системе 70% фонда оплаты труда учителей будут уходить на оклады за одну ставку, то есть 18 уроков в неделю. На надбавки же пойдут оставшиеся 30% средств.

Заслуженный учитель РФ, директор центра образования № 109 города Москвы Евгений Ямбург обратил внимание на разницу между уровнем зарплат учителей в крупных городах и субъектах РФ.

«Тут есть подводные камни. Ну, во-первых, это соотношение „справедливо“ и „правильно“. <…> Дело в том, что по существующему законодательству оплата бюджетников является полномочием субъектов Российской Федерации. То есть, в каждом субъекте они сами это делают. И должен вам сказать, что поскольку в майских указах президента было о том, что заработная плата должна быть не ниже, чем средняя оплата в регионе, то здесь разнобой огромный, потому что во всех регионах разная средняя оплата труда. И поэтому, скажем, в крупных городах, в регионах-донорах это одна зарплата, но в других регионах она может быть в несколько раз ниже, чем, скажем, в Москве, в Санкт-Петербурге», — объяснил Ямбург.

«Во-вторых, надо сказать, что там хитро было сказано в этих указах о том, что не ставка учителя, а зарплата имеется в виду. А к чему это по сути дела привело? <…> Для этого приходилось учителям давать 25, 30, 35 часов, что, конечно, влияет на качество очень серьезно. Поэтому вопрос не только в соотношении 30% и 70%, а в том, что один и тот же труд в разных регионах оплачивается по-разному. И тут потребуется очень много изменений. Не только в кодексе трудовом, но и в законодательстве, и в том, что называется Бюджетный кодекс. Потому что пока это все-таки полномочия субъектов Российской Федерации», — заключил педагог.