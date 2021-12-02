Защитникам Севастополя выплатят по 50 тысяч рублей

Президент РФ Владимир Путин поручил выделить более 58 миллионов рублей участникам обороны Севастополя. Распоряжение главы государства выложено на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина, резервный фонд выделит более 58 миллионов рублей на выплаты участникам обороны Севастополя. Те, кто награжден медалью «За оборону Севастополя» или знаком «Житель осажденного Севастополя», получат по 50 тысяч рублей.

Деньги будут направлены Министерством финансов в бюджет города федерального значения Севастополя. Он и станет конечным распределителем праздничных выплат.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря пенсии в России автоматически проиндексировали. Повышение выплат коснулось трех категорий пожилых граждан. Те, кому в ноябре исполнилось 80 лет, по случаю юбилея получат двойную пенсию. Повышенные выплаты ждут тех, кто подавал заявления на перерасчет пенсии, а также тех пенсионеров, кто еще этим летом продолжал работать, но в августе уволился.