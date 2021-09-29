Россияне, проживающие за границей, но работающие в компаниях из РФ, будут платить дополнительный налог. Это изменение входит в список из 12 пунктов, предложенных Минфином, сообщают «Известия».

Проект корректировок содержится в приложении к документу о бюджетной и налоговой политике на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.

Так, почувствовать изменения в сфере налогообложения смогут россияне, выигрывающие деньги за ставки в букмекерских компаниях. В настоящий момент, если сумма выигрыша составляет больше 15 тысяч рублей, налоги платит контора, а вот налоги с выигрышей на меньшие суммы выплачивают люди. В результате корректировки ожидается, что букмекеры будут платить налоги с выплаты всех выигрышей. Игроки же будут освобождены от уплат.

Еще одно важное изменение коснется работников, проживающих за рубежом, но работающих в удаленном режиме в российских компаниях. По задумке Минфина, заработок таких специалистов считается доходом, полученным в России, а потому должен облагаться налогом.

В рамках того же документа Минфин предложил уравнять ставку подоходного налога россиян и иностранцев. Впервые о таком нововведении заявляли в министерстве еще в 2019 году.