Деньги 15 декабря 2023, 11:00 Зарубежные страны нарастили долг перед Россией почти до 29 миллиардов долларов Всемирный банк: долг стран перед Россией в 2022 году увеличился на 9% Bocharov Denis/news.ru/globallookpress

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Белоруссия, Бангладеш, Индия и другие страны не вернули России почти 29 миллиардов долларов. В 2022 году общая задолженность иностранных резидентов увеличилась почти на 9%, сообщил РБК со ссылкой на подсчеты Всемирного банка.

По состоянию на конец прошлого года резиденты 37 стран имели непогашенную задолженность перед кредиторами России. Общая сумма увеличилась на 8,7% до 28,9 миллиарда долларов. Наибольшая часть, почти 28 миллиардов долларов, пришлась на государственные и гарантированные государством двусторонние долги, в том числе правительственные кредиты.

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Наибольшую сумму задолжала Белоруссия — 8,24 миллиарда долларов. На втором месте Бангладеш, на третьем — Индия. Они не вернули 5,86 и 3,75 миллиарда долларов соответственно. В пятерку вошли также Египет и Вьетнам. Всемирный банк не учел Кубу и Венесуэлу, которые не предоставили данные.

Внешний долг России по отношению к ВВП в 2023 году опустился до исторического минимума. Экономист Никита Масленников назвал такую тенденцию закономерной в условиях санкций.