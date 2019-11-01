Зарубежные переводы достигли минимума впервые за три года

Объем перечисленных за границу денежных средств через такие системы денежных переводов, как «Золотая корона», «Юнистрим», Western Union и другие, в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го снизился на 11,8% и составил 1,6 миллиарда долларов.

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Этот показатель стал самым низким, начиная с 2016 года. В тот год, как свидетельствуют данные регулятора, объем переводов с января по март равнялся 1,2 миллиарда долларов.

По мнению экспертов, причины снижения переводов за рубеж кроются в замедлении экономики России и колебаниях валютного рынка. Кроме того, на это также повлияло и усиление контроля Центробанка за отправкой денежных средств за границу. По прогнозам аналитиков, дальнейшее снижение объема отправлений будет связано с сокращением притока мигрантов в Россию.

По итогам 2018 года на территорию Российской Федерации въехали 365 тысяч граждан иностранных государств, а выбыли — 364,7 тысячи, говорится в материале со ссылкой на данные Росстата.