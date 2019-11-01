  • Зарубежные переводы достигли минимума впервые за три года

    01 ноября 2019, 04:18

    Валерия Шафирко

    Переводы денежных средств из России за рубеж снизились впервые за три года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

    Объем перечисленных за границу денежных средств через такие системы денежных переводов, как «Золотая корона», «Юнистрим», Western Union и другие, в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го снизился на 11,8% и составил 1,6 миллиарда долларов.

    Комиссию за переводы внутри одного банка предложили отменить

    Подробнее

    Этот показатель стал самым низким, начиная с 2016 года. В тот год, как свидетельствуют данные регулятора, объем переводов с января по март равнялся 1,2 миллиарда долларов.

    По мнению экспертов, причины снижения переводов за рубеж кроются в замедлении экономики России и колебаниях валютного рынка. Кроме того, на это также повлияло и усиление контроля Центробанка за отправкой денежных средств за границу. По прогнозам аналитиков, дальнейшее снижение объема отправлений будет связано с сокращением притока мигрантов в Россию.

    По итогам 2018 года на территорию Российской Федерации въехали 365 тысяч граждан иностранных государств, а выбыли — 364,7 тысячи, говорится в материале со ссылкой на данные Росстата.