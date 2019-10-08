Зарубежные лекарства поменяют на отечественные аналоги при госзакупках

«Принять законопроект в первом чтении. Представить поправки к законопроекту», — указано на сайте Госдумы.

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Согласно представленным сведениям о прохождении документа, срок представления поправок определен в 30 дней со дня принятия постановления. Это значит, что второе чтение законопроект может пройти уже 6 ноября. Инициативу парламентарии оценили как крайне важную.

«Это крайне важно, так как позволяет заменять иностранные дорогостоящие препараты лекарствами российского производства, которые стоят в несколько раз дешевле. При этом не уступают в эффективности», — оценил документ член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат фракции «Единая Россия» Александр Петров. Его слова привел сайт «Российской газеты».

Инициатива поможет сохранить средства и самих пациентов. В этом уверен первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов. Пор его словам, недобросовестные сотрудники больниц и аптек часто договариваются между собой и предлагают пациентам дорогие зарубежные лекарства из того расчета, чтобы процент от продажи оказался повесомее. Новый закон эту практику прекратит.

«Являются ли они на самом деле аналогами, для них не имеет значения, главное — получить процент от продажи», — добавил парламентарий.