Деньги 02 декабря 2022, 11:10 Зарубежные бизнесмены запретили своим «дочкам» пополнять российскую казну РБК: владельцы дочерних компаний в России запретили им платить налоги freepik

Читать 360tv в

Иностранные компании пожаловались на две основные проблемы для своего бизнеса в России — затяжное закрытие филиалов и запрет руководителей платить налоги в местный бюджет. Об этом РБК рассказали участники рынка.

Первая появилась еще до введения санкций, рассказали специалисты консалтинговой компании «Деловые решения и технологии». Некоторые филиалы иностранных юрлиц или фирмы, учрежденные иностранцами, решили закрыться, но процесс застопорился на уровне налоговой. Некоторые находятся в подвешенном состоянии с марта.

Реклама

Другая проблема пришла извне, от зарубежных владельцев. Они запретили своим дочерним компаниям платить в России налоги. Если юрлицо зарегистрировали на российской территории, то за выполнение приказа и нарушение местных законов им грозит административное или уголовное наказание. Менеджер группы по разрешению налоговых споров ДРТ Ирина Барчук посоветовала таким компаниям продолжать подавать декларации, чтобы налоговые органы сами взыскивали налоги с их счетов. Если этого не делать, их накажут и за неуплату налогов, и за отсутствие отчетности.

Реклама