02 декабря 2022, 11:10
Зарубежные бизнесмены запретили своим «дочкам» пополнять российскую казну
РБК: владельцы дочерних компаний в России запретили им платить налоги
Иностранные компании пожаловались на две основные проблемы для своего бизнеса в России — затяжное закрытие филиалов и запрет руководителей платить налоги в местный бюджет. Об этом РБК рассказали участники рынка.
Первая появилась еще до введения санкций, рассказали специалисты консалтинговой компании «Деловые решения и технологии». Некоторые филиалы иностранных юрлиц или фирмы, учрежденные иностранцами, решили закрыться, но процесс застопорился на уровне налоговой. Некоторые находятся в подвешенном состоянии с марта.
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Другая проблема пришла извне, от зарубежных владельцев. Они запретили своим дочерним компаниям платить в России налоги. Если юрлицо зарегистрировали на российской территории, то за выполнение приказа и нарушение местных законов им грозит административное или уголовное наказание. Менеджер группы по разрешению налоговых споров ДРТ Ирина Барчук посоветовала таким компаниям продолжать подавать декларации, чтобы налоговые органы сами взыскивали налоги с их счетов. Если этого не делать, их накажут и за неуплату налогов, и за отсутствие отчетности.
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