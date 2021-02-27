Зарплаты в России предложили считать по-новому

В России статистика учитывает средние выплаты, а не медианные. В этом кроется большая проблема. Об этом рассказал председатель Федерации профсоюзов Свердловской области и депутат Госдумы Андрей Ветлужских.

Депутат считает, что правильнее считать медианную зарплату, когда все работающие делятся на две части. У одних работников зарплата получается выше данной суммы, у другой — ниже. В результате медианное значение на треть меньше, чем среднее арифметическое.

«Нужно провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая, есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода», — объяснил он Ura.ru.

Получается, если начать считать зарплаты по-новому, то будет лучше видна общая картина.

С мнением депутата согласился и политолог Дмитрий Журавлев. Он отметил, что создание четкого механизма проверки позволит обратить внимание властей на проблему низких зарплат. По его словам, проверка зарплат нужна со стороны центральной власти, но госаппарат не обладает «абсолютной возможностью все контролировать».