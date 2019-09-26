Зарплаты в детских садах и школах повысят в Подмосковье

Размер субсидий школам и садам на приобретение необходимых принадлежностей увеличат в Подмосковье. Кроме того, возрастут и зарплаты работников этих учреждений. Соответствующий закон приняли депутаты Мособлдумы на очередном заседании, 26 сентября.

Сейчас средняя зарплата в подмосковных школах — 54,4 тысячи рублей. К концу 2019 года ее могут увеличить до 56 тысяч рублей. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы Алексей Мазуров.

Депутаты Мособлудмы приняли изменения в законы, которые регулируют финансовое обеспечение в государственных школах, детских садах, а также в частных образовательных организациях.

Мазуров отметил, что средняя зарплата в детсадах составляет 53915 рублей, а в школах — 54450 рублей. По его словам, к концу года цифры увеличатся. Так, работники школ будут в среднем получать порядка 56 тысяч рублей.

Помимо повышения зарплат власти увеличили размер выделяемых средств на учебники и игрушки.

«По детским садам — плюс 700 миллионов, по школам — плюс 745 миллионов рублей», — уточнил Мазуров.