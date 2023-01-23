Деньги 23 января 2023, 23:20 Зарплаты учителей увеличили в Нижегородской области Индексация заработных плат в Нижегородской области составила 31,6%

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Заработную плату учителей подняли в Нижегородской области. Индексация в 2023 году составила 31,6%. Такой информацией поделились представили регионального Министерства образования в социальных сетях. Об этом сообщило ИА «Время Н».

Средняя зарплата учителей в регионе составит 44 360 рублей. Данная мера начала действовать 1 января. Платы увеличили с целью простимулировать педагогов.

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Ранее стало известно, где россияне могут получить зарплату в размере 340 тысяч рублей. Такой оклад предлагают опытным Python-разработчикам.

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