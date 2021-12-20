Зарплаты разработчиков выросли в России в 2021 году сильнее других

Зарплаты IT-специалистов в России в этом году показали самый большой рост. Он составил 14%. На втором месте оказались специалисты в недвижимости и строительстве. Их доходы увеличились на 10% по сравнению с прошлым годом.

Исследование роста реальных зарплат россиян провели аналитики HeadHunter. По словам руководителя проекта «Банк данных заработных плат» Натальи Даниной, совокупный доход сотрудников составил от 5,1 до 6,9%. Данные оказались на 1,9% ниже, чем прогнозировал ЦБ РФ, и на 1,9% ниже прогноза Минэкономразвития, сообщил РБК.

Помимо сфер IT и недвижимости, выросли зарплаты россиян, занятых в финансовом секторе, в автомобильном бизнесе и торговле непродовольственными товарами. Увеличение составило 8% за год, уточнили эксперты «Банка данных заработных плат».

По их информации, доход у IT-специалистов в 2021 году составил 120 157 рублей, у работников в области строительства и недвижимости — 115 216 рублей, в сфере непродовольственной торговли — 96 977 рублей, в области финансов — 88 322 рубля, в автобизнесе — 76 767 рублей.