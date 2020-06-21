Зарплаты работников из наиболее пострадавших отраслей снизились на 60%

Малые и средние предприниматели из сфер культуры, спорта, организации досуга и развлечений сократили в апреле зарплаты сотрудников больше чем на 60% по сравнению с мартом. Все эти отрасли попали в список наиболее пострадавших от эпидемии.

Согласно исследованию, проведенному банком «Точка», на которое ссылается газета «Известия», малый и средний бизнес в наиболее пострадавших отраслях сократил зарплаты в апреле на 63% по сравнению с мартом. В сферах дополнительного образования, частной медицины, стоматологии и строительства тоже произошло падение, хотя и не такое большое: они стали меньше платить сотрудникам на 26-40%.

«Выраженное сокращение зарплат в индустрии услуг, развлечений и спорта связано с тем, что эти сферы предполагают тесный контакт между людьми. Конечно, все пытаются адаптироваться: например, среди театров набирают популярность спектакли по телефону, когда актер звонит зрителю и разыгрывает пьесу в диалоге, спектакли по Zoom или в игре Minecraft», — объяснил газете основатель сервиса по найму Worki, основатель и CEO сервиса досрочной выплаты зарплат «Деньги вперед» Павел Гужиков.

Юрист Алексей Гавришев напомнил, что зарплату можно уменьшить только до уровня МРОТ, его уровень сейчас около 12 тысяч рублей. Кроме того, по его словам, есть только два способа законного сокращения зарплат: по соглашению сторон и в одностороннем порядке, с случае изменения организационных или технологических условий труда.

Для поддержки малого и среднего бизнесов в условиях пандемии в России ввели льготы с кредитами и налогами. Бизнесмены. например, могут рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Банки выдают кредиты под 0% на зарплаты. Предприниматели могут получить субсидии при условии, что они сохранили не менее 90% штата.