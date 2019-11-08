Зарплаты офисных работников в России выросли

Росстат обнародовал данные о зарплатах учителей Подробнее

На 8% больше стали получать ведущие менеджеры компаний в России. Зарплаты управленцев старшего и среднего звена увеличились на 6%. На столько же выросло жалование вспомогательного персонала и рядовых специалистов.

Фонд оплаты труда опередил инфляцию. Он вырос почти на 6,5%. Специалисты отметили, что эта динамика должна сохраниться и в дальнейшем. Примерно каждое четвертое предприятие в России планирует расширить штат. Сокращения ожидаются лишь в 7% фирм.

В России стало более актуальна дистанционная занятость. Около трети работодателей предлагают своим сотрудникам вариант удаленной работы. Чаще всего такой труд уместен в сферах IT, девелопмента, логистики.

Эксперты убеждены, что повышение заработных плат в России было несущественным. В стране возрастает социальное неравенство. Возможность трудиться удаленно повышает производительность труда.