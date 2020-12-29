Зарплаты чиновников в 2019 году выросли на 13%

Среднемесячная зарплата государственных гражданских служащих федерального и регионального уровней составила 60,2 тысячи рублей в прошлом году.

На 10,8% больше оказалась среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в центральных аппаратах федеральных государственных органов в 2019 году, по сравнению с 2018-м. Она составила 140 тысяч рублей. У муниципальных служащих среднемесячная зарплата в том же году была 45,5 тысячи рублей. Это на 8% больше, чем в предыдущем.

В 2019 году в России насчитывалось 727,5 тысячи государственных служащих. В том числе 688,3 тысячи гражданских служащих на региональном уровне, из которых в федеральных государственных органах — 484,5 тысячи человек, в государственных органах субъектов РФ — 203,8 тысячи человек. На муниципальной службе находились более 296 тысяч человек. Штаты были укомплектованы на 91,2%.