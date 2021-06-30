ФАС уличила банки в навязывании зарплатных проектов россиянам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения со стороны некоторых российских банков — они заставляли предприятия малого и среднего бизнеса открыть у них зарплатный проект. В случае отказа грозили отказом льготных кредитов.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на ФАС, в государственной программе поддержки предпринимателей таких требований не было, соответственно банки нарушали закон.

Центробанк подтвердил, что уже получал жалобы от бизнеса на подобное поведение банков. В таких случаях финансовым организациям направляли предписание, в котором говорилось о необходимости строго придерживаться установленных правил.

Источник газеты утверждает, что зарплатный проект вообще был ключевым условием получения поддержки от государства. Речь о программе, стартовавшей в апреле 2020-го для поддержки бизнеса и предоставления займов на выплату заработной платы под 0%.Причем такие требования подчас выдвигали самые крупные банки РФ.

За время пандемии российским компаниям были выданы кредиты под 2% на 500 миллиардов рублей. Долги на общую сумму 460 миллиардов списали тем, кто сохранил занятость сотрудников. Об этом «360» ранее рассказал президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.