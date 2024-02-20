Деньги 20 февраля 2024, 17:44 «Зарплата.ру»: в рабочих коллективах женщины собирают на подарки к 23 Февраля по 200-300 рублей

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В российских коллективах большинство сотрудниц собирают на подарки мужчинам к 23 Февраля по 200-300 рублей. Об этом сообщил RT со ссылкой на исследовательский центр «Зарплата.ру».

При этом участвуют в подготовке к празднику только 75% сотрудниц, из которых 82% делают это добровольно, а 18% — вынуждено, потому что отказываться не принято. Кроме того, проведение корпоратива на День защитника Отечества поддерживают 73% российских работников, остальные высказались за отмену.

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«В тех коллективах, где подарки покупают женщины, собирают в основном по 200-300 рублей (38%), 400-500 рублей (25%) и больше 500 рублей (24%), значительно меньше сотрудников сбрасываются по 100-200 рублей (9%) и сдают произвольную сумму (4%)», — говорится в исследовании.

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