Зарплата тракториста в 170 тысяч рублей в Курганской области оказалась грустной ошибкой

Вакансия тракториста с зарплатой 170 тысяч рублей появилась в селе Чебаки Курганской области. Но в местном центре занятости населения объяснили это технической ошибкой, сообщило РИА «Новости».

В Курганской области нет зарплат в 170 тысяч рублей, а размещение вакансии тракториста с таким размером ежемесячной выплаты в селе Чебаки оказалось ошибкой. В центре занятости населения Макушинского и Частоозерного районов признались, что их специалист недосмотрел и по ошибке добавил к сумме лишний ноль. На самом деле зарплата у сельского тракториста в 10 раз меньше.

«Это техническая ошибка нашего специалиста. <…> Вместо 17 тысяч рублей оказалось 170 тысяч рублей», — объяснили в центре занятости.

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