Зарплата россиян оказалась заметно выше заработка россиянок

По данным Росстата, в прошлом году две трети мужчин (70,6%) и более половины женщин (55,4%) в возрасте от 15 лет и старше были трудоустроены. Официальный уровень безработицы у женщин был немного ниже, чем у мужчин — 4,4% против 4,8%.

По оценке Программы развития ООН, индекс человеческого развития женщин в России равен или превосходит индекс человеческого развития мужчин (0,823 против 0,808 в 2017 году).

Для обеспечения гендерного равенства в стране принята Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 годы. Ее целями указаны сокращение разрыва в оплате труда, уменьшение числа случаев насилия против женщин, рост числа женщин-руководителей в малом и среднем бизнесе. Также в рамках государственной программы «Содействие занятости населения» у женщин есть возможность вернуться на прежнее место работы после выхода из декретного отпуска.