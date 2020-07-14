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    14 июля 2020, 21:56

    Зарплата россиян оказалась заметно выше заработка россиянок

    Кирилл Фролов

    По итогам 2019 года российские мужчины зарабатывали в среднем на 27,9% больше женщин, следует из обзора, подготовленного для ООН правительством России. Документ посвящен достижению целей устойчивого развития, среди которых обозначено в том числе гендерное равенство.
    Зарплата россиян оказалась заметно выше заработка россиянок

    По данным Росстата, в прошлом году две трети мужчин (70,6%) и более половины женщин (55,4%) в возрасте от 15 лет и старше были трудоустроены. Официальный уровень безработицы у женщин был немного ниже, чем у мужчин — 4,4% против 4,8%.

    По оценке Программы развития ООН, индекс человеческого развития женщин в России равен или превосходит индекс человеческого развития мужчин (0,823 против 0,808 в 2017 году).

    Для обеспечения гендерного равенства в стране принята Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 годы. Ее целями указаны сокращение разрыва в оплате труда, уменьшение числа случаев насилия против женщин, рост числа женщин-руководителей в малом и среднем бизнесе. Также в рамках государственной программы «Содействие занятости населения» у женщин есть возможность вернуться на прежнее место работы после выхода из декретного отпуска.