Деньги 12 мая 2023, 18:19 Заработавшая на замороженных российских активах Бельгия поделится с Украиной Бельгия передаст Украине 92 миллиона евро с прибыли от российских активов Unsplash

Читать 360tv в

Власти Бельгии передадут Украине 92 миллиона евро, которые страна получила в виде налога на прибыль от замороженных в стране российских активов. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства еврейской страны сообщил ТАСС.

В правительстве страны уточнили, что половину выделенных средств потратят на оружие для ВСУ, оставшуюся — на гуманитарную помощь.

Реклама

Доход обложили повышенным налогом, что позволило стране получить дополнительно 625 миллионов евро. То есть Украина получит менее 15% от прибыли Бельгии.

Премьер-министр страны Александр Де Кроо неоднократно говорил, что весь полученный доход от замороженных российских активов передадут Украине.

Расчетно-клиринговые системы стран Европы прекратили работать с российским Национальным расчетным депозитарием (НРД) в марте 2022 года, а в июне Евросоюз ввел санкции против всей системы, чем заблокировал активы частных инвесторов.

Осенью Еврокомиссия разрешила отдельным странам решить вопрос по сделкам и контрактам с НРД, которые заключили до введения санкций. Пока известно только декабрьской разморозке активов в системе Clearstream по решению Минфина Люксембурга, где хранились 4,3 миллиарда евро. Бельгийский Euroclear разблокировал ценные бумаги только единичных инвесторов.