12 мая 2023, 18:19
Заработавшая на замороженных российских активах Бельгия поделится с Украиной
Бельгия передаст Украине 92 миллиона евро с прибыли от российских активов
Власти Бельгии передадут Украине 92 миллиона евро, которые страна получила в виде налога на прибыль от замороженных в стране российских активов. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства еврейской страны сообщил ТАСС.
В правительстве страны уточнили, что половину выделенных средств потратят на оружие для ВСУ, оставшуюся — на гуманитарную помощь.Речь идет о деньгах частных инвесторов, чьи активы заблокировали в депозитарии Euroclear. Как отметил глава казначейства страны Александер Де Гест в ходе реинвестиции средств в прошлом году площадка заработала 821 миллион евро.
Реклама
Доход обложили повышенным налогом, что позволило стране получить дополнительно 625 миллионов евро. То есть Украина получит менее 15% от прибыли Бельгии.
Премьер-министр страны Александр Де Кроо неоднократно говорил, что весь полученный доход от замороженных российских активов передадут Украине.
Расчетно-клиринговые системы стран Европы прекратили работать с российским Национальным расчетным депозитарием (НРД) в марте 2022 года, а в июне Евросоюз ввел санкции против всей системы, чем заблокировал активы частных инвесторов.
Осенью Еврокомиссия разрешила отдельным странам решить вопрос по сделкам и контрактам с НРД, которые заключили до введения санкций. Пока известно только декабрьской разморозке активов в системе Clearstream по решению Минфина Люксембурга, где хранились 4,3 миллиарда евро. Бельгийский Euroclear разблокировал ценные бумаги только единичных инвесторов.
Бельгия
Оружие
Украина
Деньги
Реклама
Реклама