Zara, Bershka и Massimo Dutti вернутся в Россию налегке

Испанская группа компаний Inditex, которой принадлежат известные массмаркет-бренды одежды, планирует закрыть более 50 магазинов по всей России. Об этом два источника на рынке торговой недвижимости рассказали «Известиям».

Компания уже уведомила представителей ТЦ о своем решении. Они получили соответствующее уведомление еще на прошлой неделе. Один из собеседников «Известий» отметил, что По его словам, Inditex не планирует полностью закрыть все точки продаж. Текущее решения связано с оптимизацией бизнеса.

В данный момент холдинг отказывается только от аренды неэффективных точек. Ими стали магазины с невысоким оборотом. Закрытие подобных магазинов позволит Inditex «чуть позже вернуться к работе в России налегке». Также решение компании частично связано с популярностью онлайн-продаж.

Inditex принадлежит ряд популярных брендов одежды класса массмаркет. Среди них — Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие.

Некоторые западные магазины, ранее заявлявшие о приостановке деятельности в России, возобновляют свою работу. Об этом рассказали журналисты RT. Они отметили, что часть брендов вернулась под новыми названиями.