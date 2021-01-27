Запуск цифрового рубля вызовет заметный отток ликвидности

Переводы между банками сейчас в десять раз выгоднее предложенных коммерческими финансовыми организациями ставок. Поэтому запуск цифровой валюты в России привлечет до десяти триллионов рублей. При этом отток ликвидности может достичь 43%. Если появится возможность открыть кошельки для цифровых рублей напрямую в Центробанке комиссии станут еще доступнее.

Об этом газете «Известия» сообщил доцент РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко.

«Из всех денег, хранящихся в коммерческих банках, часть средств лежит в виде остатков на счетах. Активно обращается около десяти триллионов рублей. Именно эта сумма может быстро перетечь в новую форму валюты, которая позволит владельцам средств сэкономить на каждодневных расчетах», — отметил он.

Снижение комиссии за перевод цифровых рублей вызовет рост рисков ликвидности. Банкам придется для привлечения клиентов увеличивать ставки по вкладам и текущим счетам, а также запускать короткие депозиты.

По мнению вице-президента АБР Алексея Войлукова, для компенсации оттока средств и продолжения кредитования банки начнут привлекать новые средства на платной основе. Например, кредиты от Центробанка.

«Общая стоимость привлечения денег увеличится, а значит, сократятся возможности кредитования. Тогда в России могут вырасти ставки по займам гражданам и бизнесу на 0,1–0,3 п. п. в зависимости от бизнес-модели банка», — подчеркнул Войлуков.

Однако в первый год внедрения цифровой валюты на фоне адаптации отток средств вряд ли станет критичным.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал цифровой рубль надежной валютой из-за его прозрачности. Его обороту не помешают «ни санкционные решения, ни отзыв лицензии».