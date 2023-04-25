Деньги 25 апреля 2023, 10:24 Запуск отрасли беспилотников обойдется России в 500 млрд рублей РБК: производители оценили выпуск и обслуживание российских дронов в 500 млрд рублей Unsplash

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Производители подсчитали, что на реализацию национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем в России до 2030 года потребуется более 500 миллиардов рублей. Об этом РБК рассказали три участника стратегической сессии на тему запуска отрасли дронов.

Встреча прошла 21 апреля под председательством первого премьер-министра Андрея Белоусова, в ней приняли участие отечественные производители беспилотников. По их мнению, на реализацию объявленного президентом России Владимиром Путиным нацпроекта потратят более 500 миллиардов рублей.

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Из этой суммы 280 миллиардов рублей Государственная транспортная лизинговая компания выделит эксплуатантам 130 тысяч гражданских дронов. На создание системы научно-производственных центров испытаний и компетенций потребуется еще свыше 232 миллиардов рублей. На эти деньги к 2030 году в России построят 290 специализированных площадок запуска и задействуют в обучении работе над дронами 500 образовательных организаций.

Стратегию развития беспилотной авиации на ближайшие семь лет должны утвердить до 1 июня. Источники издания заявили, что ее покажут Владимиру Путину уже на этой неделе.

Первый российский завод ударных беспилотников построили в Дубне в 2021 году. На нем планировали запустить производство пунктов управления комплексами дронов.

В стране регулярно выпускают новые БПЛА. Например, в августе 2022 года концерн «Алмаз-Антей» представил многопрофильный легкий беспилотный летательный аппарат со скоростью полета 120 километров в час и возможностью ввода задания с мобильного телефона.