Запуск криптовалютной платформы от Telegram может быть отложен из-за США

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) потребовала признать криптовалюту Gram ценными бумагами, а не валютой. Для того, чтобы продавать Gram-валюту инвестором следует раскрыть определенную информацию, чего Telegram не сделал.

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«Мы неоднократно заявляли, что эмитенты не могут обойти федеральные законы о ценных бумагах, просто маркируя свой продукт криптовалютой или цифровым токеном, — заявил Стивен Пейкин, содиректор отдела исполнения SEC. — Telegram стремится получить выгоду от публичного предложения без соблюдения давно установленных обязательств по раскрытию информации, направленных на защиту инвестирующей общественности».

Окончантельное решение будет принято на судебном заседании 24 октября, передает «Газета.ru».

Как ранее писал Forbes, в том случае, если суд примет решение в пользу SEC, теоретически Дуров может вернуть деньги американским инвесторам и запустить TON в работу.