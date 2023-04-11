11 апреля 2023, 17:44
Запрет вывоза капитала из России снизил риски для финансовой системы
Путин заявил, что запрет вывоза капитала из России снизил угрозы для финансовой системы
Своевременно принятые правительством России меры помогли снизить угрозы для финансовой системы в кризисный период. Одной из них стал запрет вывоза капитала из страны, сообщил в формате видеоконференции на совещании по экономическим вопросам президент страны Владимир Путин.
«Напомню, что во втором квартале 2022 года правительство и Банк России ввели ограничения на вывоз капитала. Это позволило снизить угрозы для нашей финансовой системы и обеспечить ее стабильность. Потом некоторые ограничения были ослаблены или сняты», — сказал он.
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Ранее Путин заявил, что факторы риска для экономики страны все еще существуют. Он призвал всех ответственных лиц не пускать ситуацию на самотек, оперативно решать возникающие проблемы в сфере бизнеса, определять проблемные зоны и регулярно отслеживать эффективность поддержки промышленности.
Россия
Владимир Путин
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