Деньги 11 апреля 2023, 17:44 Запрет вывоза капитала из России снизил риски для финансовой системы Путин заявил, что запрет вывоза капитала из России снизил угрозы для финансовой системы РИА «Новости»

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Своевременно принятые правительством России меры помогли снизить угрозы для финансовой системы в кризисный период. Одной из них стал запрет вывоза капитала из страны, сообщил в формате видеоконференции на совещании по экономическим вопросам президент страны Владимир Путин.

«Напомню, что во втором квартале 2022 года правительство и Банк России ввели ограничения на вывоз капитала. Это позволило снизить угрозы для нашей финансовой системы и обеспечить ее стабильность. Потом некоторые ограничения были ослаблены или сняты», — сказал он.

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Ранее Путин заявил, что факторы риска для экономики страны все еще существуют. Он призвал всех ответственных лиц не пускать ситуацию на самотек, оперативно решать возникающие проблемы в сфере бизнеса, определять проблемные зоны и регулярно отслеживать эффективность поддержки промышленности.