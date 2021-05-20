Запасы свободных денег у россиян сократились почти на четверть

Запасы свободных денег у российских семей за последний год сократились почти на четверть. Об этом со ссылкой на результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир», сообщил ТАСС.

Под свободными деньгами подразумеваются средства, которые есть у россиян на покупку товаров и услуг сверх надобности. Сейчас количество свободных денег у жителей страны находится на относительно низком уровне. В апреле их объем сократился на 26% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

Но зато по сравнению с мартом свободных денег у российских семей в апреле стало на 14% больше. Мартовское снижение аналитики назвали сезонным явлением и связали с Международным женским днем. Но уровень восстановления объема этих средств оказался все-таки ниже, чем ожидалось.

Ранее сообщалось, что примерно треть россиян откладывает часть своей зарплаты. Большинство из них пока не планируют тратить накопления.

Для исполнения мечты многим россиянам нужно от пяти миллионов рублей, как показал еще один опрос. Так ответили более трети респондентов.