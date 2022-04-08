Запасы сахара и гречки в российских магазинах начали восстанавливаться

Российский ретейл восстанавливает торговые запасы сахара, соли, масла, макарон и круп, ранее истощившиеся в связи с ажиотажным спросом в конце февраля — начале марта. Об этом написали «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга Виктора Евтухова в Госдуму.

По данным министерства, резервов сахара теперь хватит на восемь дней торговли, соли — на 12 дней, подсолнечного масла — на 14, макарон — более чем на месяц.

В ближайшее время запасы предполагается увеличить и довести по большинству перечисленных продуктов до месячного резерва. Восстановлению запасов способствует снижение спроса. Он упал на треть ниже докризисного уровня. Как пояснили в торговле, люди закупились впрок, поэтому реализация товаров упала.

Также эксперты не исключают некоторого падения цен на продукты в ближайшее время. На фоне укрепления рубля и снижения спроса стоимость продовольствия может корректироваться, однако едва ли она вернется к уровням февраля. Для этого необходимо восстановить действовавшие ранее стабильные цепочки поставок товаров или найти новые рынки с такими же условиями ценообразования. Только тогда цены начнут снижаться, но даже в такой ситуации это произойдет не сразу.