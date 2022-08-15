Запасы премиальных наушников у ретейлеров России почти иссякли

К концу квартала запасы оригинальных премиальных наушников Sennheiser, Marshall и Sony в России подойдут к концу. Ретейлеры надеются на параллельный импорт, однако это риск закупить подделку, сообщил «Коммерсант».

На сайтах крупных ретейлеров наушников премиум-сегмента почти не осталось. В «Марвел-Дистрибуции» объяснили, что JBL, Bose, Harman Kardon закрыли российские представительства, другие вендоры перестали отгружать товар без громких заявлений об уходе, в том числе наушники Marshall, Sennheiser, Samsung, Sony. Поставщики электроники сообщили, что запасов хватит примерно до конца квартала.

Нишу попытались занять китайские производители, в том числе Edifier. Однако профессиональную аудиоаппаратуру Yamaha, Sennheiser, Shure использовали не только в домашних студиях, но и на концертных площадках. По словам руководителя оптового отдела DJStore Дмитрия Мызина, эти бренды включили почти в каждый госконтракт, и их уход из России вызвал проблемы.

«Поставки наушников и другой аудиотехники от международных брендов продолжаются. Мы не только не ожидаем их дефицита, но и планируем расширить представленность этого сегмента благодаря сотрудничеству с официальными дистрибуторами по параллельному импорту», — заявили в Wildberries.

Однако эксперты — собеседники издания предупредили, что закупая товары по каналам параллельного импорта можно наткнуться на подделку. Старший менеджер группы «Персональное аудио» компании «Марвел-Дистрибуция» Максим Цибулевский сообщил, что вместо оригинальных брендов россияне покупают копии известных вендоров, и ситуация ухудшится.