Запасы нефти в 2021 году снизятся на 400 миллионов баррелей

По прогнозу ОПЕК +, запасы нефти в этом году могут уменьшиться на 400 миллионов баррелей.

Как сообщает oilcapital.ru, такой дефицит, наблюдаемый ОПЕК месяц назад, один из экспертов организации оценил как «здоровый» баланс спроса и предложения на этот год.

По мнению министра минеральных ресурсов и нефти Анголы Диамантино Азеведо (эта страна сейчас является председателем ОПЕК), при любом обострении ситуации с пандемией и приходом новых волн заболевания, а также связанных с этим ограничений, может произойти сокращение спроса и добычи. Что касается целевых уровней производства, которые были предусмотрены последней корректировкой, они тоже могут снизиться из-за пандемии.