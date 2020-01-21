Запас золота увеличился в России
На конец 2019 года Россия заняла пятую строчку в мировом рейтинге по запасам золота. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центробанк России.
По информации ИА Nation News, за предыдущий год России удалось увеличить количество монетарного золота до 2270,56 тонны. Весь год ЦБ закупал его, чтобы дополнить резервы.
Первое место в мировом рейтинге заняли США с 8133,5 тонны золота. Второе место заняла Германия. Этому государству удалось накопить 3370 тонн. Тройку лидеров замкнула Италия — 2452 тонны золота. Ненамного отстала от нее и заняла четвертое место Франция — 2436 тонн золота. Следом идут Россия и Китай. У КНД 1948 тонн золота.
Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2019 году центральные банки всего мира интенсивно закупали золото. Их активность по результатам января-сентября выросла на 12% по сравнению с показателями того же периода в 2018 году.