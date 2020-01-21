Запас золота увеличился в России

По информации ИА Nation News, за предыдущий год России удалось увеличить количество монетарного золота до 2270,56 тонны. Весь год ЦБ закупал его, чтобы дополнить резервы.

Первое место в мировом рейтинге заняли США с 8133,5 тонны золота. Второе место заняла Германия. Этому государству удалось накопить 3370 тонн. Тройку лидеров замкнула Италия — 2452 тонны золота. Ненамного отстала от нее и заняла четвертое место Франция — 2436 тонн золота. Следом идут Россия и Китай. У КНД 1948 тонн золота.

Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2019 году центральные банки всего мира интенсивно закупали золото. Их активность по результатам января-сентября выросла на 12% по сравнению с показателями того же периода в 2018 году.