14 января 2023, 02:39
Западу пригрозили стагфляцией
Профессор Рубини: Запад вступает в стагфляцию, мягкого «приземления» экономики не будет
Западные страны вступают в период стагфляции, заявил в интервью французской газете Monde профессор экономики в Нью-Йоркском университете Нуриэль Рубини, известный своими мрачными и точными прогнозами.
Экономист ратует за более прогрессивное налогообложение, однако это не решит все проблемы. В ближайшее время западным государствам придется столкнуться со значительными расходами, обусловленными старением населения, обороной, борьбой с глобальным потеплением и пандемиями.
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«Я не говорю, что инфляция желательна, но не вижу, как ее избежать. Эпоха великой умеренности закончилась, мы вступаем в великую стагфляцию», — заявил Рубини.
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Несмотря на заявления экспертов с Уолл-Стрит о временном характере финансового давления, центробанки повысили учетные ставки, чтобы успокоить инфляцию «с мягким приземлением для экономики». По мнению профессора, это оказалось неверным решением, и «приземление» может быть очень жестким.
Рубини, которого называют «Доктором катастроф», уверен, что в ближайшее десятилетие мир столкнется с самым мощным долговым кризисом последних времен. По словам экономиста, уже близок переломный момент, который изменит жизнь банков и заемщиков.
Запад
Инфляция
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