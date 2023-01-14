Деньги 14 января 2023, 02:39 Западу пригрозили стагфляцией Профессор Рубини: Запад вступает в стагфляцию, мягкого «приземления» экономики не будет Pixabay

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Западные страны вступают в период стагфляции, заявил в интервью французской газете Monde профессор экономики в Нью-Йоркском университете Нуриэль Рубини, известный своими мрачными и точными прогнозами.

Экономист ратует за более прогрессивное налогообложение, однако это не решит все проблемы. В ближайшее время западным государствам придется столкнуться со значительными расходами, обусловленными старением населения, обороной, борьбой с глобальным потеплением и пандемиями.

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«Я не говорю, что инфляция желательна, но не вижу, как ее избежать. Эпоха великой умеренности закончилась, мы вступаем в великую стагфляцию», — заявил Рубини.

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Несмотря на заявления экспертов с Уолл-Стрит о временном характере финансового давления, центробанки повысили учетные ставки, чтобы успокоить инфляцию «с мягким приземлением для экономики». По мнению профессора, это оказалось неверным решением, и «приземление» может быть очень жестким.

Рубини, которого называют «Доктором катастроф», уверен, что в ближайшее десятилетие мир столкнется с самым мощным долговым кризисом последних времен. По словам экономиста, уже близок переломный момент, который изменит жизнь банков и заемщиков.