Деньги 25 декабря 2022, 19:53 Западу напомнили о минусах заморозки золотовалютных резервов России Экономист Ордов: западным странам невыгодно замораживать золотовалютные резервы России Pxhere

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России и странам Запада невыгодно замораживать международные золотовалютные резервы. Такими выводами поделился директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов в интервью Lenta.ru.

Он напомнил, что ранее пришлось заморозить средства, размещенные в долларах и евро. Благодаря этому остальные страны продолжают минимально держать резервы в этих валютах или задумываются об альтернативных способах инвестирования сбережений.

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«Все стороны в настоящее время заинтересованы в том, чтобы проблему разрешить. Замороженные 300 миллиардов долларов — это была практически половина наших международных резервов», — заявил экономист.

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По словам Ордова, российская сторона и западные страны при желании могут найти компромисс по этому вопросу. Ведь для каждой из сторон все происходящее отрицательно сказывается на финансовой части, а также невыгодно для дальнейшего развития отношений.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее заявил, что надеется на переговоры России и западных стран относительно взаимной разморозки активов. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Asharq News.