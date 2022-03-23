Западные компании предложили наказать за ажиотаж и дефицит

Общественники попросили Федеральную антимонопольную службу и Генеральную прокуратуру применить меры административной и уголовной ответственности к компаниям Procter&Gamble, Coca-Cola и PepsiCo. По их мнению, эти компании спровоцировали ажиотаж, дефицит товаров и разгон инфляции, поскольку завысили цены на свою продукцию. Соответствующее обращение подготовил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Об этом написали «Известия».

«Западные страны во главе с США и ЕС не оставляют попыток дестабилизировать экономику России. Оставшиеся на российском потребительском рынке транснациональные корпорации с недавнего времени стали публично анонсировать существенное повышение цен на весь ассортимент своей продукции», — говорится в тексте обращения.

В пример Павлов привел продукцию компании Procter&Gamble. По его словам, компания объявила о повышении цен в среднем на 43%. Об аналогичном подорожании своей продукции для россиян заявили Coca-Cola и PepsiCo.

В Госдуме инициатива общественников оказалась поддержана. Зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев считает, что обращение общественников заслуживает внимания.

«Абсолютно очевидно, что мгновенный рост цен на виды товаров, указанных в письме, на 50–70% недопустим. Тут, безусловно, прослеживается картельный сговор. Очевидно, что именно сейчас, в такое сложное для российской экономики время, функционал ФАС и Генпрокуратуры востребован как никогда», — заявил парламентарий.

В ФАС сообщили, что если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, ведомство незамедлительно примет меры реагирования.

Эксперты мнение общественников разделяют, но лишь отчасти. По их мнению, России необходимо самой активно работать над импортозамещением и развитием конкуренции.