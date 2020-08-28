Западные аналитики сочли рубль слишком дешевым

По их мнению, в ближайшее время российская валюта вырастет на 6%. Такой вывод они сделали, сравнив динамику курса рубля с ценой на нефть. Баррель нефти подорожал почти на 30% в сравнении с показателями апреля.

Аналитики утверждают, что опасения на счет санкций из-за протестов в Белоруссии и ситуации с госпитализацией Алексея Навального не оправдаются. Менеджер по финансам на развивающихся рынках в компании Shroder Investment Джеймс Баррино уверен, что президентская гонка, которая сейчас проходит в США, не оставит времени для обсуждения новых ограничительных мер.

Ранее эксперты спрогнозировали укрепление рубля к осени. Однако уверенно об этом можно будет говорить, когда «ослабнут политические страсти».