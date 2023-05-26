Деньги 26 мая 2023, 13:38 Запад призвали разморозить российские активы без условий Песков: посягнувшие на российские активы страны обязаны их разморозить безо всяких условий РИА «Новости»

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Страны Запада и другие государства, посягнувшие на активы России, должны разморозить их, не выдвигая никаких условий. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.

Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал заявление Лондона, что Великобритания не вернет замороженные российские средства, пока Россия не согласится выплатить «компенсацию» Украине.

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«Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно, без каких-либо условий», — ответил на это Песков.

По его словам, в противном случае эти государства нарушают все нормы и правила и действуют вопреки не только своему внутреннему законодательству, но и международному праву, подытожил представитель Кремля.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что заморозка активов России подорвала доверие к доллару в мире. В «тихих кабинетах» разных стран давно обсуждают, что подобное может произойти и с ними, пояснил политик.