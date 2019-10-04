Запад поразился «российскому чуду» в сфере карточных платежей

С 2010 по 2018 год число безналичных карточных транзакций в России увеличилось в 30 раз — с 5,8 до 172 в год на человека.

«Сочетание дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии способствовало созданию „русского чуда“», — говорится в докладе компании.

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Благодаря этим изменениям Россия превратилась в крупнейший в Европе рынок по количеству операций с использованием цифровых кошельков. Помимо этого РФ оказалась в мировых лидерах по числу защищенных токенизированных транзакций.

«Российские потребители, во многих аспектах жизни свободные от унаследованных традиций, смогли „перепрыгнуть“ сразу через несколько этапов», — добавили в BCG.

Кроме того, бесконтактные платежи и платежи с помощью мобильных телефонов прижились в России лучше, чем в других странах, отметил «Царьград».